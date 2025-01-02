Attualità Cronaca

Sorrento: esplosione in un’abitazione, morti 2 anziani

Di

Set 2, 2025

NAPOLI (ITALPRESS) – Intervento dei vigili del fuoco in corso a Meta di Sorrento per una esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, e successivo incendio in un’abitazione. Rinvenuti nei locali interessati dallo scoppio i corpi privi di vita di un uomo e di una donna. Al momento sono in atto le opere di messa in sicurezza dell’abitazione. Una prima sommaria ricostruzione dei fatti confermerebbe l’ipotesi della fuga di gas all’interno dell’abitazione in via Cristoforo Colombo, a Meta di Sorrento, dove sono stati rinvenuti i corpi di due persone anziane, un uomo e una donna conviventi di 93 e 81 anni. L’incendio ha interessato altre due abitazioni vicine senza provocare gravi danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento che insieme ai vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Accertamenti in corso coordinati dalla procura di Torre Annunziata.(ITALPRESS).

Foto: Carabinieri Sorrento

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Putin: “Non ci opponiamo all’Ucraina nell’Ue, ma nella Nato è inaccettabile”

Set 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Maltempo in Veneto, il governatore Zaia: “Serve una polizza catastrofale nazionale”

Set 2, 2025
Attualità Cronaca

Pisa: operazione ‘Ghost Fly’, Finanza e Dogane recuperano 900.000 euro di tributi evasi

Set 2, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Putin: “Non ci opponiamo all’Ucraina nell’Ue, ma nella Nato è inaccettabile”

Set 2, 2025
Sport

US Open: Sinner stende Bublik 6-1 6-1 6-1 e va ai quarti: sarà derby con Musetti

Set 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Maltempo in Veneto, il governatore Zaia: “Serve una polizza catastrofale nazionale”

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Zaia “In Veneto 70 mila interventi all’anno per la cataratta”

Set 2, 2025