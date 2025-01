Esplosione a Catania, il sindaco Trantino: “La sicurezza viene prima di ogni cosa”

CATANIA (ITALPRESS) – “L’Enel ci ha appena comunicato che attende il placet dei Vigili del Fuoco, con questo documento riattiverà le 1059 utenze in tutta l’area che va da viale Antoniotto Usodimare, quindi dalla circonvallazione a San Giovanni Galermo e sull’asse est-ovest da via Santa Sofia a Belsito. Questo significa che tutti i residenti di quest’area possono già tornare a casa da oggi pomeriggio o stasera e che avranno la luce a disposizione. Non avranno ancora il gas e non lo avranno per almeno 5 o 7 giorni, perché si devono compiere delle verifiche approfondite, considerando che la sicurezza viene prima della distribuzione del servizio”. Così il sindaco di Catania, Enrico Trantino, al vertice in Prefettura per fare il punto sugli interventi in corso nel rione San Giovanni Galermo, dopo l’esplosione dello scorso martedì a causa di una fuga di gas. “Per quanto riguarda il ripristino della utenza gas si dovranno quindi aspettare 5 giorni o una settimana – aggiunge -. Il Policlinico è stato servito da autobotti che trasportano gas e che hanno consentito la ripresa del servizio alla piena efficienza del Policlinico”. xo1/vbo

