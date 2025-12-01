Attualità Cronaca Video

Napoli: sequestrato ad Ercolano un opificio abusivo con 65 tonnellate di rifiuti

Di

Dic 1, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – I finanzieri della Compagnia Portici hanno sequestrato, nel Comune di Ercolano (NA), un opificio abusivo di 500 mq utilizzato come luogo di stoccaggio, contenente 65 tonnellate di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. All’interno dei locali è stata rinvenuta anche 1 tonnellata circa di rifiuti in materiale plastico e la relativa attrezzatura da lavoro. Il responsabile, un 50enne italiano gravato da precedenti, che operava all’interno dei locali, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per illecita gestione di rifiuti, per le violazioni in tema di certificazioni obbligatorie per la prevenzione incendi, nonché per il furto di energia elettrica.

tvi/mca3 (Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: troppo attivo il commercio di oggetti vietati introdotti clandestinamente

Dic 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Sport

Tennis in lutto: è morto Nicola Pietrangeli

Dic 1, 2025
Attualità Cronaca

Caltanissetta: scoperti 74 percettori indebiti del Rdc, danno da 400.000 euro

Dic 1, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley Femminile B1: Acrobatica Alessandria ancora ko, battuta 3-1 a Garlasco

Dic 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Napoli: sequestrato ad Ercolano un opificio abusivo con 65 tonnellate di rifiuti

Dic 1, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: troppo attivo il commercio di oggetti vietati introdotti clandestinamente

Dic 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Sport

Tennis in lutto: è morto Nicola Pietrangeli

Dic 1, 2025