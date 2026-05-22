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Energia, Meloni: “Circostanze eccezionali necessitano risposte dall’UE”

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Mag 22, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa piacere aver riscontrato diverse sintonie tra di noi, ci siamo confrontati sui temi attuali come la situazione geopolitica, il rilancio della competitività, la difesa dei valori comuni. L’inizio del semestre irlandese coincide con un momento in cui l’Europa è chiamata ad agire con coraggio, con concretezza, con velocità, sulla sicurezza, sull’energia, sulla competitività è evidente che noi non possiamo continuare a chiedere alle imprese di correre se siamo noi poi i primi a frenare la competitività sotto il peso della burocrazia, dei regolamenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro, a Palazzo Chigi, con il primo ministro d’Irlanda, Micheàl Martin.
“Per l’Italia la questione energetica è una priorità, la crisi iraniana sta producendo effetti pesanti per famiglie e imprese, sono problemi abbastanza simili per tutti. Sono circostanze eccezionali, al di fuori del controllo dei singoli Stati membri, che a nostro avviso, necessitano risposte”, ha aggiunto Meloni.

“Noi crediamo che queste circostanze legittimino l’estensione della flessibilità, già concessa per sicurezza e difesa – ha detto ancora il premier – anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perchè anche l’energia è sicurezza, anche l’economia è sicurezza per i nostri sistemi”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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