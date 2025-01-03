Attualità Costume & Società

Emilio Fede, i funerali domani a Segrate

Di

Set 3, 2025

MILANO (ITALPRESS) – I funerali di Emilio Fede si terranno domani (4 settembre) alle 16, presso la Chiesa del Dio Padre di Milano 2 a Segrate. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione Emilio Fede.

“Con profondo dolore, la famiglia tutta annuncia la scomparsa di Emilio Fede, amato fratello, padre e nonno, giornalista e volto storico del panorama televisivo italiano – si legge nella nota – Emilio Fede ha rappresentato una figura di spicco nel mondo dell’informazione, lasciando un’impronta indelebile nella storia del giornalismo italiano. Con il suo stile unico e la sua capacità di raccontare con passione e dedizione gli eventi più significativi, memorabili le sue dirette, ha saputo informare e intrattenere milioni di telespettatori, attraversando epoche di grandi cambiamenti”.

“Nel corso della sua lunga carriera, Emilio Fede ha ricoperto ruoli di grande prestigio e responsabilità, contribuendo a innovare il linguaggio televisivo e a formare generazioni di cronisti. Il suo lavoro, spesso accompagnato da opinioni vivaci e controverse, è diventato il simbolo di un giornalismo che non ha mai temuto di prendere posizione. Il suo lascito professionale e umano rimarrà un punto di riferimento, non solo per il mondo dell’informazione, ma anche per tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato o criticato, ma mai ignorato. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia, ricordando Emilio Fede con affetto e rispetto”, conclude.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Xi Jinping: “Il rinnovamento della Cina è inarrestabile, la pace trionferà”

Set 3, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Pechino: sfila tutta la forza militare della Cina

Set 3, 2025
Costume & Società Video

Emilio Fede, il ricordo di Claudio Brachino

Set 3, 2025

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

Con il calo dello spread, per l’Italia un tesoretto da 13 miliardi

Set 3, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Xi Jinping: “Il rinnovamento della Cina è inarrestabile, la pace trionferà”

Set 3, 2025
Attualità Costume & Società

Emilio Fede, i funerali domani a Segrate

Set 3, 2025
IN EVIDENZA

Vendemmia 2025 in anticipo, ma le previsioni sono ottime

Set 3, 2025