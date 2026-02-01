IN EVIDENZA

Scontri Torino, Zangrillo “Contro il poliziotto è stato un tentato omicidio”

Di

Feb 1, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Vedere quel filmato con un giovane poliziotto aggredito a martellate deve farci riflettere, per me quello è tentato omicidio. Significa che dobbiamo aver la consapevolezza che siamo di fronte a una deriva terroristica che ci ricorda un’epoca che il nostro Paese ha già vissuto e non vogliamo che ritorni. Non possiamo più tollerare tutte quelle affermazioni che parlano di compagni che sbagliano e di cattivi maestri, l’Italia del 2026 non deve contare cattivi maestri e persone che sbagliano, i cattivi maestri devono trovare un luogo che non è il centro sociale, ma la galera”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione e segretario regionale di Forza Italia, Paolo Zangrillo, sugli scontri di ieri a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

xn3/tvi/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 1/2/2026

Feb 1, 2026
IN EVIDENZA

Motori Magazine – 1/2/2026

Feb 1, 2026
IN EVIDENZA

Meloni in visita ad agenti feriti all’ospedale Molinette di Torino, le immagini

Feb 1, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Torino-Lecce 1-0, decide un gol di Adams

Feb 1, 2026
TOP NEWS

Zangrillo “Contro poliziotto è stato tentato omicidio, è deriva terroristica”

Feb 1, 2026
IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 1/2/2026

Feb 1, 2026
IN EVIDENZA

Motori Magazine – 1/2/2026

Feb 1, 2026