Piemonte, emergenza idrica: chiesta acqua in più a Valle d’Aosta e Svizzera

Si è riunito oggi al Grattacielo Piemonte il Tavolo per l’emergenza idrica, al quale hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori all’Agricoltura Paolo Bongioanni, alla Montagna Marco Gallo e all’Ambiente Matteo Marnati, delegato al coordinamento del tavolo, i rappresentanti di Arpa, associazioni agricole, parchi e aree protette, consorzi idrici, Anbi, Prefetture, Città Metropolitana di Torino e Province, enti di governo e i gestori del Servizio idrico integrato e delle reti idriche.

VALLE D’AOSTA E CANTON TICINO – Questo il riassunto del presidente Cirio: «Il caldo e l’assenza di piogge stanno determinando un’emergenza per l’agricoltura. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la Regione Valle d’Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua viene immessa in Piemonte per uso agricolo. Per quanto riguarda l’aspetto idro-potabile, ci sono un centinaio i Comuni che hanno già fatto ordinanze per regolare la gestione dell’acqua, soprattutto nelle frazioni e nei Comuni di montagna, dove ci sono località in cui, già oggi. dobbiamo intervenire con le autobotti. Monitoriamo giorno dopo giorno la situazione, pronti ad avviare la richiesta dello stato di emergenza se non dovessero migliorare le condizioni meteorologiche, in accordo con le altre regioni che vivono la nostra stessa situazione, per dare i ristori necessari».