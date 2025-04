Editoria: si rafforza la cooperazione fra Italpress e Saudi Press Agency

RIAD (ITALPRESS) – Una delegazione dell’agenzia di stampa Italpress, guidata dal fondatore e direttore responsabile Gaspare Borsellino, si è recata oggi in visita presso la sede centrale della Saudi Press Agency (SPA) nella capitale saudita, Riad. La visita rientra nel quadro dell’accordo di cooperazione firmato tra le due agenzie di stampa lo scorso dicembre 2024 ed ha avuto l’obiettivo di dare il via alla parte esecutiva dell’intesa con la proposta di progetti da sviluppare in coordinamento tra le parti. La delegazione di Italpress è stata accolta da Hassan Al-Asmari, Vicepresidente per il settore dell’informazione della SPA; Saeed Al-Shihri, Direttore del Dipartimento Legale; Ali Al-Qahtani, Direttore generale dei contenuti multimediali; Mahdi Al Rashid, Direttore del Dipartimento Media Digitali e Haya Al-Hussaini, Direttore delle Lingue Straniere dell’agenzia. Nel corso dell’incontro, terminato con una visita dell’edificio che ospita le varie redazioni dell’organo di informazione saudita, le due parti hanno discusso di diversi progetti che vedranno protagonista il regno saudita nei prossimi anni, come l’Expo 2030 e il campionato mondiale di calcio del 2034. Per l’occasione il direttore Borsellino ha presentato con la proiezione di un video in lingua inglese quali sono le attività della sua agenzia e quali i progetti futuri che interessano il Regno saudita e la collaborazione tra le due agenzie. E’ stata inoltre ribadita l’intenzione di rafforzare lo scambio di notizie e la collaborazione reciproca attraverso la nascita di nuovi progetti multimediali e lo scambio di giornalisti tra l’Italia e l’Arabia Saudita.

L’accordo di cooperazione firmato nel 2024 tra Italpress e la Saudi Press Agency mira a rafforzare la cooperazione nelle notizie, sviluppare attività di collaborazione con i media e facilitare i benefici reciproci per quanto riguarda i prodotti di notizie e la condivisione dei contenuti.

L’accordo include il supporto nei settori della formazione e dello sviluppo delle competenze sul lavoro e l’organizzazione di eventi comuni sia in Italia che in Arabia Saudita.

1 di 7



-foto Saudi Press Agency –

(ITALPRESS).