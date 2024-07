Editoria, accordo tra le agenzie di stampa Italpress e MAP

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Italpress e MAP, Agence Maghreb Arabe Presse, hanno sottoscritto a Rabat una partnership internazionale che consentirà alle due realtà editoriali di potenziare l’informazione sull’area euromediterranea per i rispettivi abbonati. Italpress e MAP condivideranno i contenuti editoriali in inglese ed arabo e collaboreranno su progetti speciali, l’organizzazione di eventi in Italia e Marocco, forum e tavole rotonde sui temi del Mediterraneo. L’accordo è stato firmato dal direttore e fondatore dell’Italpress, Gaspare Borsellino, e dal direttore generale di MAP, Fouad Arif. Italpress è nata a Palermo 36 anni fa. Oltre che nel capoluogo siciliano, dove si trova la redazione centrale, ha redazioni e studi televisivi e multimediali a Roma e a Milano, un ufficio di corrispondenza a New York e partnership internazionali con altre agenzie europee e dell’area Med. La Maghreb Arab Press Agency è stata fondata 65 anni fa e trasmette 7 giorni su 7 in arabo, francese, inglese, spagnolo e in un dialetto locale. Per Borsellino “questa partnership porterà reciproci vantaggi per la crescita delle agenzie, a livello nazionale e internazionale”. Un accordo, secondo Fouad Arif, che “apre nuove prospettive per le due realtà editoriali”.

abr/gtr