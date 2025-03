Vinitaly torna a Bruxelles, all’ambasciata d’Italia, per l’anteprima europea

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo Veronafiere torna a Bruxelles. In vista del 57° Salone internazionale dei vini e distillati, in programma dal 6 al 9 aprile, riporta Vinitaly nella “capitale” dell’Unione Europea per l’anteprima della rassegna, presso l’Ambasciata d’Italia in Belgio. L’obiettivo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con Agenzia ICE e il sostegno di Italia del vino Consorzio, è stato quello di rappresentare la centralità socioeconomica e culturale del vino come prodotto identitario dell’Europa e dell’Italia. xf4/sat/gtr

