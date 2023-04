Vinitaly: la Russia ha fatto incetta di vini italiani

Nonostante guerra, restrizioni, embarghi e minacce, lo zar Putin non rinuncia al vino italiano, con le esportazioni tricolori in Russia che nel 2022 sono aumentate del 16% raggiungendo il record di 172 milioni di euro.

E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat in occasione dell’apertura del Vinitaly 2023 a Verona.

L’assenza dei russi, tra gli oltre 1.000 compratori da 68 Paesi accreditati, non ha fermato gli acquisti di vino italiano che, attraverso triangolazioni internazionali, arriva a Mosca dove i cittadini non rinunciano a consumare bottiglie italiane, a casa e al ristorante.

“L’Italia è diventata nel 2022 il1° Paese fornitore di vino in Russia, con una quota di mercato di circa il 30%, davanti a Spagna e Georgia – ha affermato il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – oltre la metà dei vini italiani venduti in Russia è rappresentata dagli spumanti, per oltre 91 milioni di euro, +28% in un anno, trainati dal Prosecco (+30%), con 48 milioni di euro di vendite”.

I vini fermi, rossi e bianchi, rappresentano l’altra parte dei consumi russi di bottiglie Made in Italy, con 81 milioni di euro nel 2022 (+5%), nonostante la guerra in Ucraina e le ritorsioni commerciali incrociate.

“Le pregiate bollicine italiane sono le uniche escluse dal blocco delle esportazioni dei beni di lusso varato dall’UE per colpire gli oligarchi russi – ha aggiunto il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco – prendendo invece di mira le vendite di bottiglie sopra il valore di 300 euro al pezzo”.

Un limite che non ha fermato la crescita del vino Made in Italy nella Federazione Russa, +70% negli ultimi dieci anni. Al contrario, per effetto dell’invasione dell’Ucraina, è stato vietato l’ingresso in Russia di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, pesce italiani per l’embargo sulle importazioni di prodotti agricoli occidentali.