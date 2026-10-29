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Governo italiano: via libera alla manovra da 26 miliardi

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Ott 29, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri alla manovra 2027 da 26 miliardi di euro. Tra le novità, il secondo scaglione IRPEF con l’aliquota al 33% sale da 50.000 a 55.000 euro. Per gli autonomi sale da 85.000 a 100.000 euro la soglia per accedere al regime forfettario.
Il Fondo Sanitario Nazionale cresce di 3,4 miliardi rispetto al 2026. Previsto un premio per i giovani lavoratori under 30: 2.500 euro tassati all’1% di tasse, che si possono ricevere in un’unica soluzione o in 12 mensilità.
La cedolare secca per chi affitta a canone concordato viene ridotta dal 10% al 5% e scende all’1% per gli under 35. Viene introdotta la cedolare secca sugli immobili commerciali, ridotta al 21%.
Sul fronte previdenziale viene attivato un fondo da 850 milioni di euro per la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. Per ogni nuovo nato lo Stato metterà 100 euro su un “salvadanaio” aperto dall’Inps. Potrà essere alimentato dai familiari ed essere utilizzato al compimento dei 18 anni per le spese scolastiche o universitarie. In alternativa, potrà essere uno strumento di previdenza complementare. L’abolizione del bollo per utilitarie e moto, già approvata nei mesi scorsi, diventa strutturale.
abr/azn

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