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Sciopero generale, Salvini: “Spero che le manifestazioni siano civili”

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Ott 29, 2026
GENOVA (ITALPRESS) – “Speriamo che tutti rispettino la legge e spero che chi scenderà in piazza lo faccia in maniera civile, colorata, rumorosa, perché tutti hanno il diritto e il dovere di manifestare, di farsi ascoltare, però non danneggiando, a volto scoperto, non attaccando le forze dell’ordine, non causando danni a beni pubblici o privati”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a proposito dello sciopero generale in programma domani, a margine degli Stati generali della logistica del Nord Ovest a Genova.
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