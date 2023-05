Valenza: per il distretto urbano del commercio iniziative a favore delle imprese del settore

Prenderanno il via nei prossimi giorni le attività che il Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Valenza , denominato “La città dell’Oro” mette in campo a favore delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi del territorio.

Nei mesi scorsi, infatti, il DUC valenzano si aggiudicò un contributo di 291.837 euro , con il progetto “Un’opportunità d’Oro” . Si tratta di rigenerazione urbana , con riferimento a corso Garibaldi, piazza XXXI Martiri e via Po .

“Siamo molto orgogliosi del lavoro sin qui svolto – hanno spiegato Alessia Zaio, assessore al commercio di Valenza, ed Alice Pedrazzi, dg di Confcommercio Alessandria – che ha permesso di immettere sul nostro territorio quasi 300.000 euro di risorse, da destinare al rilancio ed allo sviluppo del nostro Duc, cuore del commercio locale, evidenziandone e promuovendone il potenziale economico, sociale ed identitario”.

Le attività del Duc di Valenza