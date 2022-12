Partiamo con una precisazione, onde evitare confusione. Perché la burocrazia confonde, lo sapete. Parliamo di DUC inteso come Distretto Urbano del Commercio, una sorta di progetto per rivitalizzare le città. Da non confondere con il Documento Unico di Circolazione (DUC), che sostituisce libretto di circolazione e certificato di proprietà di un’auto, entrato in vigore il 1° ottobre 2021.

Il progetto valenzano

Il DUC di Valenza è un progetto strategico che, ovviamente, è “Un’opportunità…d’oro”. Ad esso è stato assegnato un contributo di 291.837 euro da destinare all’illuminazione pubblica dell’asse Corso Garibaldi-piazza XXXI Martiri-via Po, alla riqualificazione degli ambiti naturali del commercio nell’asse di viale Repubblica e ad un bando per le imprese, che potranno dunque beneficiare direttamente di una parte dei fondi.

Soldi della Regione Piemonte che arriveranno con somma soddisfazione di Comune di Valenza e Confcommercio provinciale, partner fin dall’inizio per la presentazione del progetto strategico che ha ottenuto il finanziamento, insieme ad altri due della provincia (Tortona € 365.000, Alessandria € 312.000).

Le parole

Dichiarazione univoca del sindaco di Valenza Maurizio Oddone, dell’assessore al Commercio Alessia Zaio e dei manager del DUC “La Città dell’oro” Alice Pedrazzi: “Siamo molto soddisfatti della partnership caratterizzata da un metodo di lavoro condiviso, propositivo e snello. Il nuovo progetto strategico consentirà un’importante immissione di risorse sul territorio in un momento delicato, in cui ogni opportunità va colta, prevedendo anche una parte di fondi da assegnare direttamente alle imprese con un bando. Ci auguriamo che il percorso attivato possa fungere da volano e da stimolo per la città e per la comunità”.