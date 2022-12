Partiamo con una precisazione, onde evitare confusione. Perché la burocrazia confonde, lo sapete. Parliamo di DUC inteso come Distretto Urbano del Commercio, una sorta di progetto per rivitalizzare le città. Da non confondere con il Documento Unico di Circolazione (DUC), che sostituisce libretto di circolazione e certificato di proprietà di un’auto, entrato in vigore il 1° ottobre 2021.

Il progetto “Adoss”

Già il nome indica l’alessandrinità. Significa ‘addosso’ ed è disegnato coi seggiolini del rettilineo allo stadio ‘Moccagatta’, seguito da ‘Grison’, cioé ‘Addosso Grigioni’. Speriamo che l’uso sia fatto con lo stesso spirito del tifo (quello buono).

La cifra, 312.000 euro, consentirà di fare alcune cose, tipo riqualificazione di piazza Libertà (203.000) e contributi alle imprese (109.000).

Le parole

L’assessore al Commercio del Comune di Alessandria, Gianni Berrone, ha spiegato che si tratta di “un risultato importante, che ha visto lavorare con grande sintonia Comune di Alessandria, Ascom e Confesercenti che dovranno, nei prossimi due anni, gestire in modo manageriale le varie azioni previste dal progetto, finalizzate ad accrescere l’attrattività dei luoghi, a rigenerare il tessuto urbano e a sostenere la competitività delle imprese commerciali”.

Per Confesercenti hanno parlato presidente e segretario, Michela Mandrino e Manuela Ulandi: “Ci soddisfa la graduatoria dei distretti ammessi a contributo dalla Regione. Vogliamo coinvolgere le imprese per disegnare insieme una città più accogliente, gradevole e servita sia per chi ci vive che per chi ci lavora”.

Così si è espresso il presidente Confcommercio Vittorio Ferrari: “Il Distretto Urbano del Commercio è uno strumento che potrà svolgere il proprio ruolo di soggetto attivo nel coordinamento delle attività a supporto del commercio, proprio grazie ai progetti che verranno via via finanziati. All’interno di Confcommercio Alessandria c’è un laboratorio permanente di city management che si occupa di rigenerazione degli spazi in disuso, della mobilità, dell’accessibilità e della comunicazione integrata”.