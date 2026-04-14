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Il ministro Urso: “L’industria farmaceutica è un asset prioritario del Made in Italy”

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Apr 14, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il settore farmaceutico italiano è diventato un asset prioritario del Made in Italy, per ampliare la capacità del nostro Paese di competere a livello globale. L’industria farmaceutica ha realizzato i migliori risultati nel 2025, anno molto difficile per le guerre commerciali e i conflitti armati che si sono propagati in Europa, sia come capacità di attrarre investimenti esteri in Italia, sia nell’export. In questi 3 anni del Governo di Giorgia Meloni il settore è cresciuto del 20%, dimostrando che l’Italia è diventata finalmente un Paese attrattivo. Per questo noi chiediamo all’Europa di realizzare quelle riforme che non penalizzino il settore come stanno facendo”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un convegno organizzato da Farmindustria.xc3/ads/mca2

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