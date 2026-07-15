Attualità Cronaca Video

Catania: 22 arresti per associazione a delinquere e traffico di droga

Di

Lug 15, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Alle prime luci dell’alba di oggi la Polizia di Stato, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa in data 3.7.2026 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di 22 soggetti, riservandosi di provvedere rispetto ad altri 4, all’esito degli interrogatori preventivi. Risultano gravemente indiziati, a vario titolo e con differenti profili, dei delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’essere armata, dalla presenza di più di dieci associati, nonché di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, lesioni personali e minacce aggravate, con l’aggravante del metodo mafioso.(ITALPRESS)

trl/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Legge elettorale, il ministro Ciriani: “La priorità è approvarla, noi andiamo avanti”

Lug 15, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 15 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Legge elettorale: Camera boccia emendamento centrodestra su preferenze per 1 voto

Lug 14, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Banche, Giorgetti “Esaurito il ruolo del Governo azionista”

Lug 15, 2026
IN EVIDENZA

Stipendi, l’inflazione mette ancora in crisi il potere d’acquisto

Lug 15, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Curarsi con la ricerca in Piemonte: l’Ospedale di Alessandria e l’Intelligenza Artificiale

Lug 15, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Legge elettorale, il ministro Ciriani: “La priorità è approvarla, noi andiamo avanti”

Lug 15, 2026