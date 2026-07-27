UE: via libera agli aiuti di Stato all’Italia per l’autotrasporto

ROMA (ITALPRESS) – Via libera della Commissione europea al piano italiano da 300 milioni di euro per sostenere le imprese dell’autotrasporto colpite dal rincaro dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente. L’intervento prevede un credito d’imposta utilizzabile fino al 31 dicembre 2026 per compensare imposte e contributi dovuti dalle aziende. L’aiuto è destinato alle imprese di trasporto su strada con sede in Italia e potrà coprire fino al 70% dei maggiori costi sostenuti per il carburante nel periodo compreso tra marzo e giugno 2026. Secondo i dati richiamati dalla Commissione, rispetto a febbraio il prezzo del gasolio è aumentato del 16,9% a marzo, del 23,3% ad aprile e del 18% a maggio, incidendo in modo significativo sui bilanci del settore. Bruxelles ha giudicato la misura necessaria, adeguata e proporzionata, ritenendo che il regime di aiuti rispetti pienamente le condizioni previste dal Metsaf e non alteri la concorrenza nel mercato unico in misura contraria all’interesse comune.

gsl