IN EVIDENZA

Smantellata “officina” della cocaina nell’hinterland romano, 3 arresti

Di

Lug 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Un’autovettura trasformata in un caveau itinerante della cocaina per lo smistamento del prodotto di una linea di lavorazione clandestina nascosta tra le mura domestiche, nelle campagne di Palombara Sabina. Gli investigatori della VII Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato tre uomini – uno romano e due di origini albanesi – e stanato una vera e propria “officina” attrezzata per pressare, marchiare, confezionare e preparare lo stupefacente prima della sua immissione sul mercato.

col4/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società Giovani IN EVIDENZA

Bando Piemonte per i giovani: 1,4 milioni di euro per finanziare 22 progetti, di cui 3 in provincia

Lug 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

No Tav, Salvini: “In Val di Susa un attacco terroristico”

Lug 27, 2026
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Martedì 28 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 27, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Smantellata “officina” della cocaina nell’hinterland romano, 3 arresti

Lug 28, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società Giovani IN EVIDENZA

Bando Piemonte per i giovani: 1,4 milioni di euro per finanziare 22 progetti, di cui 3 in provincia

Lug 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

No Tav, Salvini: “In Val di Susa un attacco terroristico”

Lug 27, 2026
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Martedì 28 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 27, 2026 Raimondo Bovone