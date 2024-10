UE, progetti ambientali per 380 milioni di euro

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dalla Commissione Europea a oltre 380 milioni di euro per a 133 nuovi progetti nell’ambito del programma LIFE per l’ambiente e il clima. La somma stanziata è oltre la metà del fabbisogno totale di investimenti di 574 milioni di euro previsti per questi progetti. Il resto proviene da governi nazionali, regionali e locali, partenariato pubblico-privato, imprese e organizzazioni della società civile. I progetti LIFE contribuiscono al conseguimento dell’ampia gamma di obiettivi climatici, energetici e ambientali del Green Deal, compreso l’obiettivo di rendere l’Unione Europea climaticamente neutra entro il 2050.

Le iniziative finanziate riguardano tra l’altro l’economia circolare, la riduzione dell’uso dell’acqua, e la lotta all’inquinamento atmosferico e acustico. Tra i progetti selezionati, un finanziamento da 7,5 milioni di euro per riciclare la grafite dai rifiuti di batterie in Italia. In 32 anni, il programma LIFE ha cofinanziato oltre 6.000 iniziative per l’ambiente e il clima in tutta l’Unione Europea e nei paesi associati. La Commissione ha aumentato i finanziamenti per il programma LIFE di quasi il 60% per il periodo 2021-2027, e sono attualmente pari a oltre 5,4 miliardi di euro. col/gtr