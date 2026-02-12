Economia IN EVIDENZA Video

UE, Meloni: “Sulla competitività superare i freni della burocrazia”

Di

Feb 12, 2026
ALDEN BIESEN (BELGIO) (ITALPRESS) – “E’ una giornata importante, siamo chiamati a discutere sui temi della competitività, partiamo dai rapporti di Mario Draghi e Enrico Letta, in vista del Consiglio europeo di marzo, il nostro obiettivo è favorire il fatto che il Consiglio dia alla Commissione europea delle chiare cose da fare, anche per frenare una burocrazia che sta superando quello che è il proprio ruolo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa in occasione dell’incontro informale sulla competitività dei leader dell’Ue.sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)

Di

