Tg Sport – 12/2/2026

Feb 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Brignone vince l’oro nel Super G, il quinto per l’Italia
– Lazio di rigore, il Bologna cade ai penalty: i biancocelesti volano in semifinale – Inter-Como e Lazio-Atalanta, ecco le sfide che valgono la finale di Roma
– Atp Buenos Aires, Berrettini stop agli ottavi
– Rugby, emergenza azzurra: Quesada ridisegna l’Italia per la battaglia di Dublino
– Luna Rossa accelera, a Cagliari test segreti sulla nuova carena anti-drag
– Hamilton e la Ferrari, i primi segnali di un’intesa mondiale
