Mornati “Felici che Federica Brignone abbia chiuso un cerchio”

CORTINA (ITALPRESS) – “Federica ha lavorato tanto per recuperare in questi 10 mesi, noi raccogliamo i frutti. Il Coni fa da supporto e siamo felici di averle dato una mano e che abbia chiuso il cerchio. È una storia stupenda e bella da raccontare. Ce ne sono tante altre simili ma che magari non hanno lo stesso lieto fine. Federica ha dato visibilità a tante atlete che fanno sacrifici pazzeschi per tornare sul podio”. Lo ha detto il segretario generale del Coni e capo missione dell’Italia Team ai Giochi Invernali, Carlo Mornati, commentando l’oro in super-G di Federica Brignone.

