IN EVIDENZA

Mornati “Felici che Federica Brignone abbia chiuso un cerchio”

Di

Feb 12, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “Federica ha lavorato tanto per recuperare in questi 10 mesi, noi raccogliamo i frutti. Il Coni fa da supporto e siamo felici di averle dato una mano e che abbia chiuso il cerchio. È una storia stupenda e bella da raccontare. Ce ne sono tante altre simili ma che magari non hanno lo stesso lieto fine. Federica ha dato visibilità a tante atlete che fanno sacrifici pazzeschi per tornare sul podio”. Lo ha detto il segretario generale del Coni e capo missione dell’Italia Team ai Giochi Invernali, Carlo Mornati, commentando l’oro in super-G di Federica Brignone.

glb/gm/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella “Le medaglie sono degli atleti, io fortunato ad essere qui”

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 12/2/2026

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Diplomacy Magazine – Puntata del 12 febbraio 2026

Feb 12, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella “Le medaglie sono degli atleti, io fortunato ad essere qui”

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 12/2/2026

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Diplomacy Magazine – Puntata del 12 febbraio 2026

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Mornati “Felici che Federica Brignone abbia chiuso un cerchio”

Feb 12, 2026