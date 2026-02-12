Lions: una borsa di studio da 2.000 euro in memoria del generale Viola e della moglie

Il Lions Club Alessandria Host ha istituito una borsa di studio dell’importo di 2.000 euro per gli studenti del DISIT, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, che abbiano discusso la tesi di laurea su tematiche ambientali nell’anno accademico 2024/25, con votazione pari o superiore a 105/110, e siano iscritti a un Corso di Laurea Magistrale offerto dallo stesso Dipartimento per l’a/a 2025/26.

Il bando scade il 27 febbraio 2026, lo trovate sul sito del DISIT www.disit.uniupo.it.

È aperto a tutti i laureati che rispondano alle caratteristiche indicate nel bando con una deroga: a parità di merito, verrà privilegiata/o la figlia/il figlio di appartenente all’Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa, promossa dal Club in collaborazione con l’Università, è nata in occasione del 70° anniversario di fondazione dell’Host, dalla volontà della past presidente Virginia Viola di ricordare la memoria dei genitori, il padre Michele, generale dei Carabinieri, che ha prestato a lungo servizio ad Alessandria, e la madre Marisa. La scelta della Facoltà e della tematica è legata all’attenzione che Lions International rivolge all’ambiente, una delle 8 cause globali di servizio, e all’urgenza di tutelare il nostro territorio e la qualità della vita delle nostre comunità.