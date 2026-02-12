Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Lions: una borsa di studio da 2.000 euro in memoria del generale Viola e della moglie

Il Lions Club Alessandria Host ha istituito una borsa di studio dell’importo di 2.000 euro per gli studenti del DISIT, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, che abbiano discusso la tesi di laurea su tematiche ambientali nell’anno accademico 2024/25, con votazione pari o superiore a 105/110, e siano iscritti a un Corso di Laurea Magistrale offerto dallo stesso Dipartimento per l’a/a 2025/26.

Il bando scade il 27 febbraio 2026, lo trovate sul sito del DISIT www.disit.uniupo.it.
È aperto a tutti i laureati che rispondano alle caratteristiche indicate nel bando con una deroga: a parità di merito, verrà privilegiata/o la figlia/il figlio di appartenente all’Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa, promossa dal Club in collaborazione con l’Università, è nata in occasione del 70° anniversario di fondazione dell’Host, dalla volontà della past presidente Virginia Viola di ricordare la memoria dei genitori, il padre Michele, generale dei Carabinieri, che ha prestato a lungo servizio ad Alessandria, e la madre Marisa. La scelta della Facoltà e della tematica è legata all’attenzione che Lions International rivolge all’ambiente, una delle 8 cause globali di servizio, e all’urgenza di tutelare il nostro territorio e la qualità della vita delle nostre comunità.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

