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UE: ad agosto salgono i prezzi alla produzione industriale

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Ott 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Corsa dei prezzi alla produzione nell’area euro. Secondo le prime stime di Eurostat, ad agosto i listini industriali sono saliti dell’1,9% rispetto a luglio, in accelerazione sul mese precedente. A spingere è soprattutto l’energia, che in un solo mese ha registrato un forte rincaro, mentre al netto della componente energetica gli aumenti restano contenuti. Su base annua il quadro è ancora più marcato: i prezzi alla produzione sono cresciuti dell’8,2%, con l’energia in forte rialzo e i beni intermedi in netto aumento. Fanno eccezione i beni di consumo non durevoli, gli unici in calo. Rialzi diffusi in tutti i Paesi: su base mensile l’Italia è tra quelli con gli aumenti più alti, oltre il tre per cento, insieme a Bulgaria, Estonia e Danimarca. Su base annua i rincari maggiori in Irlanda, Bulgaria e Lituania, mentre il Lussemburgo è l’unico a registrare una flessione. Il dato conferma quanto il costo dell’energia continui a pesare sulla filiera produttiva europea.
/gtr

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