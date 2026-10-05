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Electrolux, il ministro Urso: “Stabilimenti salvi, nessuno sarà licenziato”

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Ott 5, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Ci siamo riusciti perché abbiamo lottato insieme: tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile, che metta in sicurezza gli stabilimenti dell’elettrodomestico in Italia, mentre cambiamo le regole europee. Anche la Commissione ha finalmente capito: occorre tutelarsi dall’invasione asiatica, occorre investire sull’impresa e sul lavoro in Europa”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un video dopo il tavolo nazionale sull’Electrolux.ads/mca1

(Fonte video: Mimit)

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