Electrolux, il ministro Urso: “Stabilimenti salvi, nessuno sarà licenziato”

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un video dopo il tavolo nazionale sull’Electrolux.

“Ci siamo riusciti perché abbiamo lottato insieme: tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile, che metta in sicurezza gli stabilimenti dell’elettrodomestico in Italia, mentre cambiamo le regole europee. Anche la Commissione ha finalmente capito: occorre tutelarsi dall’invasione asiatica, occorre investire sull’impresa e sul lavoro in Europa”.ads/mca1

(Fonte video: Mimit)