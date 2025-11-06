UE: 2.9 miliardi per promuovere progetti a zero emissioni





ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha annunciato un finanziamento di 2,9 miliardi di euro a favore di 61 progetti tecnologici a zero emissioni nette. Le risorse provengono dal Fondo per l’innovazione, utilizzando le entrate provenienti dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE. Le sovvenzioni fanno seguito a un primo invito a presentare proposte per tecnologie a zero emissioni nette lanciato nel dicembre 2024, volto a rafforzare la leadership tecnologica dell’Europa e ad accelerare la diffusione di soluzioni innovative di decarbonizzazione. I progetti selezionati coprono 19 settori e 18 paesi. L’attenzione è rivolta alle industrie ad alta intensità energetica, alle rinnovabili e allo stoccaggio di energia, alla mobilità e agli edifici a zero emissioni nette, alla produzione di tecnologie pulite e alla gestione industriale del carbonio. I 61 progetti hanno il potenziale per ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra, con un calo di circa 221 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel corso del loro primo decennio di attività. Un dato paragonabile alle emissioni annue di 9,9 milioni di automobili europee medie. Una riduzione che sosterrà direttamente l’obiettivo dell’UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

/gtr