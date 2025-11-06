Turismo: autunno d’oro in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Dopo un’estate da record, l’autunno consolida il trend positivo del turismo in Italia: una camera su due è già prenotata, con flussi in crescita da Francia e Germania e una spesa media giornaliera che sfiora i 200 euro. La cultura si conferma per il 4° anno consecutivo la principale motivazione di viaggio, scelta dal 35% dei turisti, mentre cresce l’interesse per mete meno note, esperienze enogastronomiche ed escursioni, oggi praticate dal 76% dei visitatori.

Secondo l’indagine ISNART per Unioncamere ed ENIT, il turismo internazionale rappresenta ormai il 56% del totale, in netto aumento rispetto al 46% del 2010. L’estate 2025 ha segnato performance eccellenti per laghi e terme, sostenute dall’effetto Giubileo che ha portato Roma a +11% di notti prenotate. Bene le grandi città d’arte e le località in montagna.

Intanto l’innovazione guida la trasformazione digitale dell’ospitalità: quasi un terzo delle strutture utilizza l’intelligenza artificiale, una quota che sfiora il 50% negli hotel di fascia alta.

/gtr

