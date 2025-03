Turismo, l’Italia supera la Francia

ROMA (ITALPRESS) – Le stime provvisorie dell’ISTAT confermano il primato del turismo in Italia, che nel 2024 ha registrato 458 milioni di presenze, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. Con questi dati, il Bel Paese supera la Francia, salendo dal 3° al 2° posto nella classifica dei Paesi europei con il maggior numero di visitatori. Al primo posto rimane solida la Spagna, con 500 milioni di arrivi nel 2024, in aumento del 3%.

L’Italia ha raggiunto ottimi risultati nel quarto e ultimo trimestre dell’anno. Il turismo risulta in crescita dell’1,2% sul fronte degli arrivi e dell’11% su quello delle presenze rispetto al medesimo trimestre del 2023. Aumentano soprattutto i cittadini già residenti nel Paese che viaggiano all’interno dei confini, mentre gli stranieri crescono più del doppio. Sono evidenti, però, anche alcuni cali. Ad esempio, i viaggiatori che hanno effettuato il check-in nelle strutture ricettive italiane risultano in diminuzione del 3% rispetto all’anno precedente.

Per il ministro Daniela Santanchè “è importante sottolineare che il turismo rappresenta anche un volano per la crescita delle comunità locali, favorendo occupazione, innovazione e benessere per le imprese, soprattutto nelle aree meno battute dai flussi tradizionali. I numeri record non fanno che rafforzare la centralità del settore per l’economia”.

gsl

