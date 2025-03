Imprese, assunzioni in crescita a marzo

ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 456 mila i contratti programmati dalle imprese nel mese di marzo e più di 1,4 milioni quelli previsti per il trimestre marzo-maggio. In crescita le previsioni di entrata nei settori dei servizi, grazie in particolare agli andamenti attesi da turismo e servizi operativi. Positivi anche i flussi programmati dalle imprese delle costruzioni. Indicazioni più incerte provengono invece dalle imprese manifatturiere che a marzo segnalano una contrazione delle entrate. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si attesta complessivamente al 48,2% la quota di assunzioni di difficile reperimento soprattutto a causa della mancanza di candidati per ricoprire le posizioni lavorative aperte. A risentire maggiormente del mismatch sono le imprese dei comparti metallurgia e dei prodotti in metallo, meccatronica, costruzioni,

tessile-abbigliamento-calzature e legno-mobile. Tra i profili di più difficile reperimento, ingegneri, analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni. Tra i tecnici, quasi introvabili sono i fabbri ferrai costruttori di utensili, i fonditori e saldatori e i meccanici artigianali.

gsl

