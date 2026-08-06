Energia: aumenta la produzione da gas e fotovoltaico





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 la produzione elettrica italiana registra un quadro di sostanziale stabilità della domanda, con un ruolo sempre più rilevante del fotovoltaico e delle fonti rinnovabili. Secondo il rapporto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il fabbisogno di energia elettrica si è mantenuto in linea con l’anno precedente. A garantire la maggior parte della produzione è stata ancora la fonte termoelettrica tradizionale, sostenuta soprattutto dal gas naturale, che ha registrato un aumento rispetto al 2024. In crescita anche il fotovoltaico, che ha segnato un importante incremento grazie alla nuova capacità installata e al maggiore contributo degli impianti solari alla rete elettrica nazionale. Di segno opposto l’andamento dell’idroelettrico, che dopo il risultato particolarmente positivo del 2024 ha subito una riduzione della produzione, tornando su valori più vicini agli anni precedenti. Nel complesso, le fonti rinnovabili hanno comunque garantito una quota significativa della produzione elettrica nazionale, confermando il loro ruolo centrale nel percorso di transizione energetica. Nel 2025 gli investimenti nei nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili hanno raggiunto un valore di circa 7 miliardi di euro, mentre quelli nel settore termico si sono mantenuti stabili intorno ai 3 miliardi.

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