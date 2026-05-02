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Trump: “La UE non ha rispettato i patti, dazi sulle auto importate al 25%

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Mag 2, 2026
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho messo dazi del 25% sulle auto importate dall’Unione Europea perché non stavano rispettando l’accordo commerciale che abbiamo. Per questo li ho aumentati su auto e camion. Miliardi di dollari stanno entrando negli Stati Uniti, spingendo le aziende a costruire impianti sul nostro territorio”. Così il presidente americano Donald Trump rispode ad una domanda dell’agenzia Italpress. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che “gli investimenti nel settore automobilistico negli Stati Uniti sarebbero in forte crescita, con oltre 100 miliardi di dollari in nuovi stabilimenti in costruzione” e ha sostenuto che analoghi investimenti arriverebbero anche da Giappone, Corea del Sud, Canada e Messico.
xp6/abr/pc/gtr

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