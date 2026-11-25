Gli uffici giudiziari di Alessandria sono stati oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero della Giustizia, con un finanziamento dedicato all’edilizia per oltre 25 milioni di euro e un piano di rafforzamento del personale amministrativo del Tribunale, della Procura e di tutto il circondario.

È previsto, in particolare, un incremento della pianta organica di personale di circa 40 unità complessive tra Tribunale e Procura. Gli interventi mirano a rendere il servizio della giustizia più efficiente sotto il profilo quantitativo e qualitativo, in favore di cittadini e imprese.

Alla Caserma Valfrè finiranno alcuni uffici del tribunale

LE PAROLE – Così l’on. Enzo Amich, deputato di Fratelli d’Italia, presente all’incontro del 23 novembre, sugli investimenti: «Oltre 25 milioni di euro per l’edilizia giudiziaria e la visita istituzionale di lunedì 23 novembre del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, accompagnato da Lina Di Domenico, Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, e Andrea Petteruti, Direttore generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie, rappresentano un passaggio importante per il Tribunale di Alessandria. Sono previsti 5 milioni per la riqualificazione della sede di corso Crimea e 20 milioni per il recupero di una porzione dell’ex-caserma Valfrè. Si tratta di un risultato frutto di un lavoro istituzionale sviluppato negli anni, che ha consentito di affrontare le criticità strutturali e individuare soluzioni concrete».

L’on. Vincenzo Amich