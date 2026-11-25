Nuove risorse per circa 1,4 milioni di euro destinate a sostenere il sistema culturale piemontese. La Regione Piemonte ha ampliato la platea 2026 dei beneficiari dei finanziamenti, sostenendo 80 progetti già in graduatoria, ma rimasti esclusi per esaurimento delle risorse disponibili. Un risultato reso possibile anche grazie alle risorse provenienti da Fondazione CRT, nell’ambito della collaborazione con la Regione Piemonte a sostegno del sistema culturale regionale.

DESTINAZIONE DEI FONDI – L’intervento coinvolge 8 ambiti culturali: spettacolo dal vivo (694.424 euro), produzione artistica (273.339 euro), cinema e audiovisivo (59.099 euro), attività espositive e divulgazione culturale (301.119 euro), promozione educativa (34.345 euro), musica popolare tradizionale amatoriale (27.968 euro), rievocazioni e carnevali storici (9.706).

L’assessore Marina Chiarelli

LE PAROLE – Così l’assessore regionale alla Cultura, Marina Chiarelli: «Con queste nuove risorse riusciamo a sostenere un numero maggiore di realtà culturali piemontesi, dando spazio a progetti che avevano già dimostrato qualità e valore. È questo il risultato più importante: ampliare la platea dei beneficiari e offrire nuove opportunità a chi ogni giorno lavora per rendere viva la cultura nei nostri territori. Dalle grandi produzioni alle associazioni più piccole, vogliamo accompagnare un sistema culturale ricco e articolato, riconoscendo il contributo che ciascuna realtà porta alla crescita del Piemonte».

Il drapò, la bandiera del Piemonte