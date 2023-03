Tornano le colombe della Fondazione Italiana Linfomi a favore della ricerca. Fino al 1° aprile

La Fondazione Italiana Linfomi (FIL), organizzazione nazionale senza scopo di lucro con sede ad Alessandria, attiva dal 2010 nel campo della ricerca scientifica per la cura dei linfomi, propone anche quest’anno la campagna di raccolta fondi “Una colomba per la ricerca”.

In questi giorni FIL è presente in varie parti d’Italia con i banchetti solidali, dove i cittadini troveranno le colombe, prodotte e incartate a mano dall’azienda torinese Gilber, e tantissimi materiali informativi sul linfoma, malattia che colpisce ogni anno circa 15.000 persone, con un’incidenza di 40 nuovi casi al giorno, quasi 2 ogni ora. Per la prima volta l’iniziativa sarà proposta anche in alcuni centri ospedalieri associati alla Fondazione.

Calendario

Alessandria : sabato 1 aprile – Piazza Garibaldi-angolo Piazza Marconi e piazzetta della Lega dalle ore 10 alle ore 19

: – Piazza Garibaldi-angolo Piazza Marconi e piazzetta della Lega dalle ore 10 alle ore 19 Torino : giovedì 30 marzo e venerdì 31 marzo – COES DH Ematologia Città della salute e della Scienza dalle ore 09.30 alle ore 16.30

: – COES DH Ematologia Città della salute e della Scienza dalle ore 09.30 alle ore 16.30 Valenza : sabato 1 aprile – Piazza Gramsci, angolo Corso Garibaldi dalle ore 9 alle ore 13

: – Piazza Gramsci, angolo Corso Garibaldi dalle ore 9 alle ore 13 Rozzano: lunedì 3 aprile – Istituto Clinico Humanitas – dalle ore 09.30 alle ore 16.30