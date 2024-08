RIMINI (ITALPRESS) – “Terna come parte integrante del sistema Paese può essere il braccio operativo dell’Italia per attuare il disegno strategico di porre l’Italia come ponte energetico con il bacino del Mediterraneo”. Lo ha detto all’Italpress Carla Napolitano, responsabile Innovazione all’interno della Direzione Strategia, Digitale e Sostenibilità di Terna, a margine del Meeting di Rimini.

