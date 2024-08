Il presidente dell’Inps, Fava: “Una nuova app per avvicinare i giovani alla previdenza”

RIMINI (ITALPRESS) – Uno specifico strumento digitale pensato appositamente per avvicinare i più giovani al mondo della previdenza. È la app “ContaCi” presentata dal presidente dell’Inps, Gabriele Fava, assieme a Vito La Monica, direttore centrale Pensioni, Gianluigi Raiss, dirigente dell’Area informatica, Francesco Ricci, direttore regionale Emilia-Romagna, nell’ambito del Meeting di Rimini. “Desideriamo far crescere in loro la consapevolezza del proprio futuro previdenziale. Solo iniziando rapidamente potranno far affidamento al loro ‘salvadanaio’ garantito e pagato dall’Inps”, ha spiegato Fava.

xb1/sat