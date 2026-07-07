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A maggio cresce la domanda di trasporto aereo merci

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Lug 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Cresce il trasporto aereo merci a livello globale. Secondo i dati diffusi dall’International Air Transport Association, a maggio la domanda mondiale è aumentata del 6% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre la capacità è cresciuta dell’1,9%. A sostenere il settore contribuiscono anche l’espansione del commercio internazionale, in aumento del 5% su base annua, e la tenuta dell’attività manifatturiera, sebbene gli ordini di esportazione mostrino segnali di rallentamento. I risultati di maggio confermano la resilienza del comparto, nonostante le tensioni geopolitiche e l’aumento dei costi energetici. Sul fronte regionale, spicca la performance delle compagnie africane, che registrano una crescita della domanda del 13,3%, la migliore al mondo. Bene anche Nord America, Asia-Pacifico ed Europa. In controtendenza il Medio Oriente, dove il traffico merci cala dell’8,9% a causa del protrarsi degli effetti della guerra, con una riduzione anche della capacità operativa.
sat/azn

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