Tg News – 7/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump ad Ankara: “Delusione Nato, Meloni mi piace ma non c’è stata”
– Spie per Mosca, due arresti a Roma, tra cui ex 007 italiano
– Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell’attentato a Monaco
– Le Pen dichiarata colpevole ma potrebbe candidarsi
– Investita in bici da un camion, a Milano muore 67enne
– Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta
– Sinner non sbaglia, piega Struff in tre set
– L’Italpress sigla un accordo di cooperazione con la Libyan News Agency
– Previsioni del tempo di 3B Meteo per 8 Luglio
azn
– Trump ad Ankara: “Delusione Nato, Meloni mi piace ma non c’è stata”
– Spie per Mosca, due arresti a Roma, tra cui ex 007 italiano
– Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell’attentato a Monaco
– Le Pen dichiarata colpevole ma potrebbe candidarsi
– Investita in bici da un camion, a Milano muore 67enne
– Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta
– Sinner non sbaglia, piega Struff in tre set
– L’Italpress sigla un accordo di cooperazione con la Libyan News Agency
– Previsioni del tempo di 3B Meteo per 8 Luglio
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