Oggi pomeriggio alle 15,30 , presso la Camera di Commercio di Alessandria-Asti (via Vochieri 58), si terrà il convegno “ RRE – RELAZIONE DI REGOLARITA’ EDILIZIA ” organizzato da Fimaa Confcommercio Alessandria, Federazione che rappresenta a livello provinciale gli imprenditori dell’intermediazione. Un appuntamento rivolto agli agenti immobiliari che avranno la possibilità di raccogliere informazioni importanti sulla RRE, documento che sta generando molti dubbi interpretativi.

L’opinione di Fimaa

“La Relazione di Regolarità Edilizia – dichiara il presidente Fimaa Confcommercio Alessandria Emanuele Barisone – è uno dei temi più attuali per la nostra categoria, oggetto di discussione in tutti tavoli istituzionali. Il documento viene redatto da un tecnico abilitato iscritto all’albo e contiene la corrispondenza tra le risultanze urbanistiche e catastali e lo stato di fatto dell’immobile. Ci è sembrato opportuno invitare un Notaio ad illustraci le caratteristiche della RRE. Si pensa che RRE sia un documento che mette al riparo il futuro acquirente, ma in realtà mette al riparo anche chi vende, perché è successo tante volte che la parte venditrice non era a conoscenza di irregolarità edilizie sull’immobile che vendeva. La sua rilevanza è chiara, per questo vorremo tornare sull’argomento anche in futuro”.

Interventi in programma

Dott. Emanuele Barisone – Presidente provinciale Fimaa Confcommercio

– Presidente provinciale Fimaa Confcommercio Dott. Mauro Pigazzi – Segretario provinciale Fimaa Confcommercio

– Segretario provinciale Fimaa Confcommercio Notaio Carlo Conforti – Contenuti della RRE: corrispondenza tra progetto depositato e stato di fatto dell’immobile. Info La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione compilando il form: https://bit.ly/3JpCZDq Contattare Fimaa Confcommercio Alessandria ai seguenti recapiti: telefono: 0131-314 800 e-mail: [email protected]