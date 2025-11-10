Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: soldi a fondo perduto per i mutuatari in difficoltà, da martedì 11 in Comune

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
– 12 rate mensili per mutuatari con ISEE inferiore a 6.400 euro;
– 9 rate mensili per mutuatari con ISEE da 6.400 a 10.600 euro;
– 6 rate mensili per mutuatari con ISEE da 10.600 a 26.000 euro;
– Il contributo verrà liquidato al termine del periodo di interruzione del pagamento delle rate di mutuo.
– Il contributo sarà liquidato a rimborso, previa dimostrazione della regolare ripresa del pagamento.

CHI NE HA DIRITTO
– Il mutuatario la cui rata è stata interrotta per il limite massimo di mensilità consentito;
– Il mutuatario non più coperto da contratti assicurativi contro i rischi;
– Il mutuatario per il quale permangono le situazioni che incidono negativamente sul pagamento.
– Insieme alla domanda di contributo, il richiedente deve presentare la documentazione che prova l’interruzione del pagamento delle rate di mutuo.

PARAMETRI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE (controlla il Comune)
– 1) cittadinanza italiana, di paese UE o regolare permesso di soggiorno;
– 2) Indicatore ISEE non superiore a 26.000 euro;
– 3) residenza anagrafica o lavoro da almeno un anno nel Comune di Alessandria o nei comuni assimilati;
– 4) non titolarità di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su ulteriori immobili di categoria catastale A1, A2,A7, A8, A9, ubicati in Italia, o su uno o più immobili di categoria A3 nella provincia di residenza;
– 5) l’immobile oggetto del mutuo prima casa non deve avere le caratteristiche dell’abitazione di lusso;
– 6) la superficie massima dell’abitazione non deve superare 95 mq (al netto di muri perimetrali e interni);
– 7) il valore iniziale del mutuo prima casa non può superare euro 100.000.

INFO – Presentazione delle domande da martedì 11 novembre 2025 solo su appuntamento
MARTEDI’ dalle ore 9 alle ore 12 – sportello ASLO – piano terra di Palazzo comunale
SPORTELLO CASA – tel: 0131- 515161 – info e moduli sul sito del Comune di Alessandria www.comune.alessandria.it – Servizi – Salute, benessere, assistenza – pagina ASLO.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

