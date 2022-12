Regione Piemonte: efficienza energetica, a gennaio un bando per le imprese da 92 milioni di euro

Via libera dalla Giunta piemontese a 92 milioni di euro per due misure declinate su 2 azioni in favore delle imprese: una diretta all’efficientamento energetico e l’altra per la promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili. Il 2023 verrà dedicato alle misure strutturali per abbattere i costi energetici e rendere le nostre imprese competitive.

L’obiettivo

Efficientare gli impianti per la produzione ma anche gli edifici delle imprese per abbattere i consumi di energia primaria e i costi legati al consumo. Sul fronte rinnovabili, ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera perseguendo così gli obiettivi della sostenibilità ambientale.

Il bando

Avrà una dotazione finanziaria totale di 91.800.000 euro e si declinerà in 2 azioni:

la prima, 68 milioni di euro, per la realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e per l’utilizzo efficiente dell’energia.

La seconda, 23.800.000 euro, per promozione delle energie rinnovabili, interventi di efficientamento energetico, impianti di cogenerazione a fonti rinnovabili e ad alto rendimento, sistemi di accumulo o stoccaggio dell’energia.

Le parole

Per il presidente Alberto Cirio e gli assessori Matteo Marnati e Andrea Tronzano “il 2023 verrà dedicato alle misure strutturali per abbattere i costi energetici e rendere le nostre imprese competitive. E’ uno dei capisaldi dello sviluppo imprenditoriale del nostro territorio. Siamo molto orgogliosi di poter approvare questa misura”.