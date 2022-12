I temi ‘Psa’ e ‘Flavescenza Dorata’ avanzano in parlamento: CIA ringrazia Molinari e Fornaro

CIA Alessandria ringrazia i parlamentari Riccardo Molinari e Federico Fornaro per l’impegno profuso che ha portato buoni risultati di partenza, in accoglimento delle richieste presentate dall’Organizzazione avanzate anche al convegno Cia dello scorso 16 dicembre a Palazzo Monferrato, cui hanno partecipato gli stessi.

L’on. Fornaro

ha lavorato agli Aiuti strutturali in arrivo per le imprese agricole colpite dalla Flavescenza Dorata, patologia che colpisce la viticoltura alessandrina, con un emendamento alla manovra che prevede l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’agricoltura, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni all’anno dal 2024, per sostituire le piante di vite estirpate nei vigneti colpiti dalla malattia.

L’on. Molinari

è stato primo firmatario di un emendamento che interessa 800.000 euro (400.000 nel 2023, 400.000 nel 2024) che andranno a sostegno delle aziende faunistico venatorie dell’Alessandrino che non hanno potuto lavorare per lo stop all’attività venatoria causato dalla Peste suina africana (Psa).

I commenti dei dirigenti

Così hanno commentato Daniela Ferrando e Paolo Viarenghi, presidente e direttore Cia Alessandria: “Ringraziamo gli onorevoli citati per l’attenzione verso il nostro comparto. I risultati raggiunti sono buoni, ma ci sono ancora molti passi da compiere. La Flavescenza Dorata della vite sta esplodendo nuovamente anche in provincia di Alessandria, mentre la Psa avrà bisogno di uno sforzo straordinario del Governo perché straordinaria è la situazione. Abbattere i cinghiali nelle città è un buon segnale, ma è necessario cambiare la normativa in materia“.