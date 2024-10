Alcuni giorni fa è stato firmato l’Accordo di Programma riguardante i comuni del territorio delle Province di Asti e Alessandria. L’Accordo del Quadrante Sud Est ha ricevuto un contributo pari a 3.457.931 euro suddivisi sui Comuni di Monleale, Unione Montana Valle Borbera e Spinti, Castelnuovo Scrivia (AL), Calosso e Castellero (AT).

Gli interventi in questo Accordo sono: ricostruzione padiglione sportivo per il gioco dell’hockey in line e efficientamento energetico a Monleale; opere di efficientamento della riserva di risorsa idrica della Valle Spinti, il relativo utilizzo per emergenza antincendio e eventuale installazione di centraline idroelettriche per l’Unione Montana Valle Borbera e Spinti, il restauro e ri-funzionalizzazione del Castel Vecchio di Calosso, restauro, consolidamento e allestimento museografico di Palazzo Centurione a Castelnuovo Scrivia e la riqualificazione fabbricato comunale sito in via Vernetto con completamento lavori per la realizzazione di un centro per la valorizzazione del territorio e della nocciola a Castellero.

LE PAROLE – Così gli Assessori Regionali Marco Gabusi e Enrico Bussalino: “Le Province di Alessandria e Asti hanno potuto beneficiare di contributi per 3.457.931 euro totali L’ennesimo esempio dell’attenzione dell’amministrazione Regionale ai comuni piemontesi, che potranno realizzare opere e progetti attesi da anni”.