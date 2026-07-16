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Musica: il duo ‘Silvia in Blues’ lancia il singolo ‘Rimanere soli’, per voi il videoclip

DiRaimondo Bovone

Lug 16, 2026 , , , , ,

Rimanere Soli” è il singolo di Silvia In Blues: un brano intimo e intenso che racconta quel momento sospeso in cui la solitudine sembra assoluta… ma forse non lo è davvero. Attraverso una scrittura essenziale e un’interpretazione profondamente espressiva, la canzone esplora la fragilità umana trasformandola in un messaggio universale di connessione e consapevolezza. Il percorso emotivo accompagna l’ascoltatore dalla vulnerabilità iniziale alla riscoperta del legame con l’altro, mantenendo un linguaggio musicale diretto, autentico e immediatamente riconoscibile.
“Rimanere Soli” segna una tappa significativa nell’evoluzione artistica del progetto, aprendo a una dimensione più personale e contemporanea, capace di dialogare con un pubblico ampio e trasversale. Il brano ha ottenuto passaggi radiofonici in numerose emittenti italiane e riconoscimenti nelle classifiche indipendenti, distinguendosi per la sua capacità di arrivare in profondità, anche oltre le barriere linguistiche.

Video ufficiale: https://music.youtube.com/watch?v=S8BRdkv7ClY

Nel corso del 2026 il brano è stato selezionato per le Finali Regionali Lombardia di Sanremo Rock & Trend, è stato ammesso al contest nazionale “Promuovi la Tua Musica” di Radio Italia e al festival internazionale “Una Voce per l’Europa”. Inoltre, Silvia In Blues è stata invitata a esibirsi all’Open Mic del Porretta Soul Festival, una delle manifestazioni più prestigiose di musica soul e blues in Europa.

IL DUO – Silvia In Blues nasce dall’incontro tra la voce di Silvia Morelli e la visione musicale del chitarrista, compositore e autore Luigi Giovanni Ricci. Il progetto fonde radici blues e sensibilità pop, dando vita a un sound intimo ed essenziale. Attraverso una scrittura autentica e un’interpretazione intensa, supera i confini di genere per cercare un contatto diretto con l’emozione. Accanto all’attività live, il duo porta avanti un percorso di musica originale che pone al centro temi come la connessione umana, la consapevolezza e il valore delle relazioni. Nel 2026 il progetto ha presentato anche l’inedito “Perché la Pace”, candidato a “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”, dedicato ai temi della pace, dell’umanità condivisa e della responsabilità collettiva. Dopo un percorso live ricco e coinvolgente, “Rimanere Soli” rappresenta un nuovo capitolo: più personale, più universale. Nasce da ciò che è reale. Arriva dove le parole non bastano.

LINK – https://beacons.ai/silviainblues – Instagram https://www.instagram.com/silvia_inblues – Spotify https://open.spotify.com/intl-it/album/5LnZJlcPyROhYzXylI0u9o

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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