Primi diplomati al Gem di Valenza

Si sono diplomati con successo gli studenti della prima edizione del corso Tecnico di Processo e Prodotto del Settore Orafo, quelli del biennio 2022-2024 che nei giorni scorsi hanno concluso il loro percorso formativo con l’esame di Stato.

A diploma conseguito, si aprono ora le porte del mondo del lavoro: alcuni di loro sono stati confermati dalle aziende che li hanno ospitati in stage in questi ultimi mesi, mentre altri hanno ricevuto interessanti proposte di lavoro da aziende del distretto valenzano (e non solo), alla ricerca di nuovi talenti da inserire nei propri organici.

Negli ambienti valenzani intanto c’è grande soddisfazione per l’alto gradimento registrato fino a questo momento, con un consistente numero di iscritti al nuovo biennio 24-26 del corso per Tecnico Superiore di Alta Gioielleria, che prevede due curvature, Oreficeria e Gemmologia, che partirà in autunno e al quale è possibile iscriversi on line sul sito www.itstam.it per sostenere il test d’ingresso in programma per fine settembre.

Intanto i ragazzi e le ragazze delle due classi del primo anno stanno ultimando in questi giorni il loro periodo di stage e una loro rappresentanza si è recata recentemente a Roma (foto in alto) per presentare, nell’ambito dell’ITS Day, il progetto di un bracciale rigido, ‘a schiava’, realizzato dagli studenti nei laboratori di Viale Dante in materiale non nobile, placcato in oro, con l’acronimo ‘Gem’ arricchito con l’incastonatura di cristalli e zirconi. Per gli allievi dell’Its valenzano si trattava del primo impegno istituzionale di rilevanza nazionale.

L’Its Day, infatti, rappresenta il culmine del Progetto ITS 4.0, ideato dal MIUR in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che propone un programma formativo-professionale teso ad avvicinare gli ITS e le imprese sui temi del 4.0, con l’obiettivo di fare dei bienni post diploma una palestra di innovazione.