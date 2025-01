Poste Italiane: le scarpe riciclate dei portalettere di Alessandria diventano ‘pavimento’

Le scarpe dei portalettere di Alessandria diventeranno il morbido pavimento delle aree gioco per i bimbi dell’asilo. Grazie alla creatività e alla coscienza ecologica di alcuni dipendenti di Poste Italiane, è nato il progetto ‘Scarpa vecchia fa buon gioco’, per riciclare e le calzature ormai dismesse degli addetti al recapito di Poste Italiane e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini.

È stato calcolato che con 5.500 kg di calzature saranno realizzati 50 mq di pavimento. Le prime piastrelle verranno installate negli asili di Roma e Bologna. Il sistema a regime porterà a riciclare oltre 25.000 scarpe ogni anno. Inoltre, l’Azienda continua il suo impegno verso la transizione green, includendo a breve in questo progetto i caschi dei portalettere e le divise usate.

LE PAROLE – Così la responsabile Gestione Operativa di Poste Italiane nel Nord Ovest, Michela Scelza: «Abbiamo deciso di recuperare le calzature antinfortunistiche giunte a fine vita che Poste fornisce ai portalettere e al personale degli stabilimenti logistici. La trasformazione in materiale antiurto per i parchi giochi dei bimbi, come quelli degli asili aziendali di Roma e Bologna, ci rende orgogliosi dell’iniziativa il nuovo utilizzo».