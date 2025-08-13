TOP NEWS

Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, ci sono vittime

Ago 13, 2025

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Un barchino carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa. Secondo le prime informazioni ci sono vittime. Sono scattate le operazioni di soccorso.
“Profonda angoscia per l’ennesimo naufragio a largo di Lampedusa, dove ora UNHCR sta assistendo i sopravvissuti. Sarebbero 20 i cadaveri ritrovati e altrettanti i dispersi. Fino a oggi sono stati 675 i morti dall’inizio dell’anno nel Mediterraneo centrale. Rafforzare le vie legali”, scrive su X Filippo Ungaro, portavoce dell’Unhcr, l’Agenzia Onu per i rifugiati.

