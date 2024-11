PNRR, il questionario Uncem per i Comuni su come sta andando il piano

“PNRR. Come sta andando nel tuo Comune e nel tuo Ente. Le tue risposte per orientare il percorso” è il titolo del questionario lanciato da Uncem, diffuso a tutti gli Enti che si può compilare qui: https://forms.gle/CwuEURk1EqB3msf58

Per rispondere all’Analisi Uncem della situazione del Piano di Ripresa e Resilienza ci vogliono 3 minuti. Possono rispondere Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali, Presidenti e Consiglieri di Unioni, Unioni montane, Comunità montane, Dirigenti e personale degli Enti locali.

“Lavoriamo sul PNRR dal 27 giugno 2020, quando la Conferenza Interministeriale per gli Affari europei aprì il lavoro per comporre il Piano – sottolinea Marco Bussone, Presidente Uncem – e abbiamo fatto molto per dare al Piano forma, sostanza, attuazione con gli Enti locali. I Comuni stanno lavorando moltissimo con mille difficoltà, a partire dai bachi di Regis, piattaforma di gestione di quanto speso, e dalla mancanza di personale. Vogliamo con il questionario Uncem capire come vanno le cose, cosa manca, quali sono le urgenze. Manderemo i risultati entro fine anno ai Ministri, al Governo, al Parlamento, al Commissario Fitto che moltissimo ha fatto per il Piano. La nostra è una analisi ‘dal basso’ che può guidare politiche durature per gli ultimi due anni, 2025 e 2026, di spesa e di attuazione del PNRR. Molto resta da fare, ma abbiamo fiducia. Anche in una riforma vera degli Enti locali, che li renda più strutturati e capaci di lavorare insieme, per far fronte a necessità, organizzazione migliore delle nostre PA, per dare continuità al Piano stesso, dare corpo a quanto si sta realizzando”.

